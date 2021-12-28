Чиновникам могут запретить новогодние поездки за рубеж

Чиновникам могут запретить новогодние поездки за рубеж
Отдых для россиян должен быть дешевле, комфортнее и приятнее, подчеркнул парламентарий. Фото: unsplash.com

Чиновникам могут запретить выезжать за рубеж в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма. Соответствующие вопрос обсуждается в Государственной Думе России.

Инициатива прозвучала от депутата от «Единой России» Султана Хамзаева. По его словам, так чиновники смогут понять болевые точки в сфере отечественного туризма в каждом конкретном регионе.

Как сообщили «РИА Новости», Хамзаев подчеркнул, что намерен продвигать эту идею и пропагандировать, чтобы российские чиновники отдыхали внутри страны. И добавил, что сам будет отдыхать в Дагестане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние праздники стоит присоединить к отпускам россиян, чтобы те могли самостоятельно выбирать время для отдыха. В эти дни ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Чиновникам могут запретить новогодние поездки за рубеж
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