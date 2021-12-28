Росстат: зарплату на уровне МРОТ или ниже в 2021 году получили 2,5% жителей России

Зарплату на уровне МРОТ или ниже в 2021 году получили 2,5% жителей России. Фото: pixabay

Зарплату на уровне МРОТ или ниже в 2021 году получили 2,5% жителей России. Фото: pixabay

Заработок на уровне минимального размера оплаты труда или ниже него получили 2,5% россиян, которые заняты работой на крупных и средних предприятиях.

При этом самая маленькая часть рабочих с зарплатой МРОТ или ниже проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а та часть, что побольше, занимает субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В этом году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 миллиона россиян. При этом общий объем рабочей силы в стране достигает 75,1 миллиона человек, из которых занятых насчитывается 71,2 миллиона.

Если переводить в цифры, то в 2021 году МРОТ и ниже получили 689,8 тысяч россиян .Росстат отметил число нарушений при оплате труда, количество которых может достигать не более 0,2 процента из 2,5 процента случаев. При этом 1,4 процента составляют сотрудники с неполной занятостью, 0,9 процента — служащие с доходом на уровне МРОТ.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. С нового года показатель увеличится до 13 890 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей в месяц. Новое правило начнет действовать с 2022 года.