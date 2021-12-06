В 2022 году МРОТ в России увеличится почти до 14 тысяч рублей в месяц

В 2022 году МРОТ в России увеличится почти до 14 тысяч рублей в месяц. Фото: сайт Президента России

В 2022 году МРОТ в России увеличится почти до 14 тысяч рублей в месяц. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей в месяц. Нововведение должно начать действовать в 2022 году.

МРОТ в России увеличится почти до 14 тысяч в месяц. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, таким образом в 2022 году он будет повышен на 1 098 рублей.

В первоначально редакции, внесенной в Госдуму осенью, сообщалось, что МРОТ может быть увеличен на 6,4% до 13 617 рублей. Президент ко второму чтению документа внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось увеличить до 13 890 рублей. Поправку поддержали депутаты.

Президент отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, такие как доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми, в связи с чем связи с этим индексировать выше уровня фактической инфляции необходимо и пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более трети жителей России признались, что им часто не хватает денег до зарплаты.