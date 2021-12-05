Россияне рассказали, сколько им не хватает денег, чтобы дожить до зарплаты

38% респондентов заявили, что им не хватает до 5 тыс. рублей. Pixabay

38% респондентов заявили, что им не хватает до 5 тыс. рублей. Pixabay

Более трети россиян признались, что им часто не хватает денег до зарплаты.

Постоянно сталкиваются с финансовыми проблемами 34% участников опроса, при этом 40% испытывают такие трудности время от времени, а 26% заявили, что у них никогда не возникало таких проблем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Почта банка».

Согласно опросу, 38% респондентов заявили, что им не хватает до 5 тыс. рублей, 31% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 21% — 10 тыс. рублей, 10% сказали, что им требуется более 20 тыс. рублей, чтобы покрыть свои расходы.

Среди граждан, которые испытывают финансовые трудности, 57% имеют кредитную карту и решают проблемы благодаря ей, а 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей. В микрофинансовые организации обращаются 8% респондентов, 3% готовы взять потребительский кредит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минимальная зарплата в Петербурге в 2022 году составит 21,5 тыс. рублей, что превышает общероссийский уровень МРОТ, который будет действителен с января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.