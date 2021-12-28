Широтную магистраль скоростного движения в Петербурге запустят в 2024 году

Широтную магистраль скоростного движения в Петербурге запустят в 2024 году. Фото: pixabay

Широтную магистраль скоростного движения в Петербурге запустят в 2024 году. Фото: pixabay

В ходе XIII форума «Россия зовет» вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов отметил, что строительство Широтной магистрали скоростного движения завершится к 2024 году.

В реализацию проекта Широтной магистрали скоростного движения было вложено около 40 млрд рублей, отметил Соколов. Он рассказал о строительстве магистрали, отметив, что запустить ее планируется через пару лет. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что ШМСД протянется от ЗСД через КАД до Мурманского шоссе. Длина магистрали составит 27,4 км.

Работы начались еще в марте 2021 года одновременно с проектом Витебской развязки. На всем протяжении магистрали планируется обустроить три полосы в двух направлениях. Планируется сделать два съезда: на пересечении с Новоизмайловским проспектом и между Лиговским проспектом и Заставской улицей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что АОА «РЖД» займется реконструкцией железнодорожного путепровода в Московском районе для расширения Пулковского шоссе.