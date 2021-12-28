Будут искать: ПФР готовит сюрприз россиянам

Пенсионный фонд России сам начнет искать тех, кому положены денежные пособия от государства.
Соответствующее постановление правительства уже готово, его создали специалисты Министерства труда, пишет PRIMPRESS.
Совсем скоро в Российской Федерации начнет работать система, позволяющая с большим старанием находить людей, нуждающихся в предоставлении социального пособия от государства. Заниматься этим будет ПФР.
Так, с помощью информации, которая приходит в фонд по каналам межведомственного взаимодействия, эксперты будут искать граждан, которым и вправду нужна помощь.
В настоящий момент россияне должны сами оценивать свое положение и при необходимости «ломать шапку».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе.