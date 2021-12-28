Будут искать: ПФР готовит сюрприз россиянам

Будут искать: ПФР готовит сюрприз россиянам
ПФР устраивает сюрприз. Фото: Baltphoto

Пенсионный фонд России сам начнет искать тех, кому положены денежные пособия от государства.

Соответствующее постановление правительства уже готово, его создали специалисты Министерства труда, пишет PRIMPRESS.

Совсем скоро в Российской Федерации начнет работать система, позволяющая с большим старанием находить людей, нуждающихся в предоставлении социального пособия от государства. Заниматься этим будет ПФР.

Так, с помощью информации, которая приходит в фонд по каналам межведомственного взаимодействия, эксперты будут искать граждан, которым и вправду нужна помощь.

В настоящий момент россияне должны сами оценивать свое положение и при необходимости «ломать шапку».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе.

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