Хороший год: Tele2 подводит итоги 2021-го

Tele2 поздравляет абонентов с наступающим Новым годом и Рождеством. В 2021 году клиенты продолжили пользоваться уникальными для мирового телекома продуктами, подключаться к сети Tele2 с помощью инновационных сервисов и получать подарки от своего оператора.

Высокотехнологичные проекты. В 2021 году Tele2 приняла участие во втором этапе программы устранения цифрового неравенства «Ростелекома». Благодаря проекту digital-услуги становятся доступны в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Tele2 выступила в качестве центра компетенций и за год установила в таких местах более 330 базовых станций. Кроме того, Tele2 построила 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. В рамках этого проекта компания запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек.

В мае Tele2 договорилась с Ericsson об установке 50 тыс. базовых станций в 27 регионах России – всего за 2019-2023 гг. компании построят 100 тыс. объектов. В 2021 году Tele2 стала лучшим оператором «большой четверки» по доступности сети 4G – таковы результаты отчета Opensignal, оценивающего качество связи на основе реального клиентского опыта.

В этом году Tele2 продолжила осваивать 5G: компания запустила тестовую сеть пятого поколения на сложнейшем транспортном объекте – на всех станциях Казанского метрополитена. В рамках улучшения качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил 100%-е покрытие трассы М-11, установив около 100 базовых станций 5G Ready.

Для развития сегмента MVNO компания приобрела провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком» и заключила партнерство с мировым лидером Plintron. Также Tele2 запустила первое «коробочное» решение big data – платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории.

Уникальные для мирового телекома продукты. В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы, не имеющие аналогов не только на российском, но и мировом телеком-рынке. Клиенты компании получили возможность копить минуты и гигабайты вечно. Оператор предложил абонентам распоряжаться минутами как новой валютой: их можно обменивать на фильмы онлайн-кинотеатра Wink, скидки на смартфон Xiaomi и кофе в сети «Шоколадница».

Tele2 продолжила развивать возможности своих продуктов: клиенты могут добавить к действующему тарифу домашний интернет, настроить его скорость или сделать тарифный план детским с помощью специальной услуги «Дети онлайн».

В 2021 году оператор предложил клиентам продукты для улучшения качества жизни и упрощения рутинных задач. Таким сервисом стал «Смарт Паркинг» – умный помощник для оплаты парковок, который избавил автомобилистов от необходимости делать что-либо вручную.

Цифровые подключения. Tele2 продолжила развивать инновационные способы подключения клиентов. В августе 2021 года компания первой в России предложила пользователям удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ». Оператор также первым предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему.

Компания продолжила развивать каналы дистрибуции на крупнейших маркетплейсах страны. С выходом на AliExpress в столичном регионе Tele2 закрепила свое присутствие в онлайн-каталогах четырех крупнейших маркетплейсов страны. Компания также первой на российском рынке начала продавать пакеты SMS и гигабайтов на Ozon.

С оживлением пассажиропотока Tele2 установила автоматы для продажи SIM-карт в четырех московских аэропортах, а запуск удобных механизмов саморегистрации позволил клиентам быстро и надежно активировать SIM-карты. Для удобства подключений оператор также расширил сеть дистрибуции SIM-карт через терминалы в Московском метрополитене – их число увеличилось до 54.

В поддержку стиля жизни клиентов. В 2021 году Tele2 в пятый раз приняла участие в ежегодной акции «Ночь в музее» – привилегии ждали клиентов оператора в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Любители активных видов спорта могли выступить на Rosafest x Gorilla Energy и Red Bull Jump&Freeze, которые поддержала Tele2. Летом в 7 городах России прошли соревнования для поклонников уличных видов спорта – «Урбан Баттл». Общий призовой фонд проекта составил более 2,5 млн рублей. В 8 городах страны Tele2 организовала кинопарковки – все желающие могли приехать туда на машине и посмотреть кино на скорости 4G. В поддержку интересов клиентов Tele2 запустила новую волну популярной акции «Поздравляем с понедельниками» в 32 регионах России. В 2021 году абоненты Tele2 вовлекались и в социальные инициативы – сдавали на утилизацию старые телефоны в рамках проекта «Переплавка» и помогали освоить мобильный интернет пожилым людям в ходе кампании «Чужих бабушек не бывает». О работе службы поддержки зрители больше узнали из онлайн-сериала, основанного на реальных историях из жизни клиентов Tele2.