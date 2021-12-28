Депутату Ленобласти могут дать срок за мошенничество при приватизации служебного жилья

Депутату Ленобласти могут дать срок за мошенничество при приватизации служебного жилья
Женщина может попасть в тюрьму. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Женщина незаконно купила право на квартиру стоимостью более 3 млн рублей.

В Ленинградской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет перед судом бывший депутат Муниципального образования «Высоцкое городское поселение» Выборгского района.

Следственное управление Следственного комитета РФ 28 декабря, во вторник, сообщает, что депутат знала об условиях предоставления служебного жилья. Однако все же решила приобрести право собственности на ранее выданную ей служебную квартиру.

Обвиняемая отправилась к председателю МО с заявлением о приватизации. Женщина скрыла то, что у нее уже есть право собственности на другое жильё.

Подозреваемая получила согласие на приватизацию квартиры. Был заключен соответствующий договор. Цена жилья тогда составляла свыше 3 млн рублей.

В данный момент по делу собрали достаточно доказательств. Документы с обвинительным заключением отправили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя во Всеволожском районе.

депутат ленобласть мошенничество происшествие


 

Новости партнеров
Поезд Петербург - Гомель протаранил коров под Псковом
Поезд Петербург - Гомель протаранил коров под Псковом
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутату Ленобласти могут дать срок за мошенничество при приватизации ...
Петербуржец получил ушиб почки от охранника в ТРЦ «Галерея»
Минздрав внес «Мир-19» и «Спутник М» в перечень ...
Жертва красоты: петербурженку доставили в больницу после косметолога
В Ленобласти нашли мигранта, надругавшегося над приемной дочерью под Самаркандом
До 2026 года в Петербурге отремонтируют 7 станций метро
Лысая петербургская кошка может стать оракулом Олимпиады и ЧМ по хоккею
Тихонов: продовольственная инфляция в России может остаться двухзначной