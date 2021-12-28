Депутату Ленобласти могут дать срок за мошенничество при приватизации служебного жилья

Женщина может попасть в тюрьму. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Женщина может попасть в тюрьму. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Женщина незаконно купила право на квартиру стоимостью более 3 млн рублей.

В Ленинградской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет перед судом бывший депутат Муниципального образования «Высоцкое городское поселение» Выборгского района.

Следственное управление Следственного комитета РФ 28 декабря, во вторник, сообщает, что депутат знала об условиях предоставления служебного жилья. Однако все же решила приобрести право собственности на ранее выданную ей служебную квартиру.

Обвиняемая отправилась к председателю МО с заявлением о приватизации. Женщина скрыла то, что у нее уже есть право собственности на другое жильё.

Подозреваемая получила согласие на приватизацию квартиры. Был заключен соответствующий договор. Цена жилья тогда составляла свыше 3 млн рублей.

В данный момент по делу собрали достаточно доказательств. Документы с обвинительным заключением отправили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя во Всеволожском районе.