В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки в 2022 году

В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки в 2022 году
В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил тарифы, которые будут действовать в городе на протяжении 2022 года.

На заседании было принято решение продлить срок действия тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по тарифам. Срок продлили до 31 декабря 2022 года.

Также в ходе обсуждений было принято решение утвердить стоимость проездных и разовых билетов в метро и на наземном транспорте. «Гостевой тариф» в метро составит 65 рублей за поездку, а в наземном транспорту было принято установить цену в 60 рублей.

Обсудили также и тарифы на коммунальные услуги в Северной столице. Так, в 2022 году цены вырастут в пределах 3,5%. Несмотря на установку властями предельной границы роста цен в 2022 году в 6,3%, отмечается, что на деле повышения выше 3,5% не ожидается и то, только летом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 апреля 2022 года будет введен пересадочный тариф 60 минут, по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй -10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

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