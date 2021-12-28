С 1 января Минтруд серьезно изменит жизнь пенсионеров: как раньше, уже не будет

Государство решило поддержать и тех пенсионеров, которые по какой-то причине потеряли работу и не могут снова трудоустроиться. Фото: Pixabay

Государство решило поддержать и тех пенсионеров, которые по какой-то причине потеряли работу и не могут снова трудоустроиться. Фото: Pixabay

Решено ввести новые правила выплаты пенсионного обеспечения, Минтруд РФ уже утвердил соответствующие положения. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года и затронут сразу несколько категорий получателей пенсий. Возможно, кому-то начнут выплачивать большую сумму денег, чем раньше.

Положительные изменения ожидают пенсионеров, которые признаны банкротами. С января они освобождаются от удержаний из пенсий. Теперь судебные приставы не будут списывать суммы, приходящие от Пенсионного фонда.

Государство решило поддержать и тех пенсионеров, которые по какой-то причине потеряли работу и не могут снова трудоустроиться. Теперь сотрудники органов службы занятости должны самостоятельно отслеживать таких граждан и вносить предложения по досрочному выходу на пенсию. Но новое правило будет действовать не для всех. Чтобы получить соответствующее предложение от службы занятости, нужно максимально близко подобраться к пенсионному возрасту, безработному гражданину предложат уйти на пенсию, если до достижения пенсионного возраста не хватает пары лет.

С января не нужно будет обращаться с заявлением в соответствующие органы для получения социальных доплат или пенсии по инвалидности. Назначение таких выплат будет происходить автоматически в беззаявительном порядке. Для граждан, получающих страховую пенсию по потере кормильца или для граждан старше 80 лет вариант пенсионной выплаты будет также выбирать автоматически.

Пожилых граждан, получающих повышенные коэффициенты за проживание в сельской местности, тоже ждут положительные перемены. Теперь они смогут перебраться для жительства в город и сохранить при этом «сельскую надбавку».

Также с 1 января Пенсионный фонд начнет оповещать женщин от 40 лет и мужчин от 45 лет об актуальном размере страховой пенсии по старости. Подобные оповещения будут приходить раз в три года.