Плохие новости: выяснились детали о повышении пенсий с 1 января

Пенсию могут увеличить менее, чем на 1000 рублей. Фото: pixabay.com

Пенсию могут увеличить менее, чем на 1000 рублей. Фото: pixabay.com

Прибавку, которую ждут все пенсионеры с 1 января 2022 года, выплатят далеко не всем.

Со следующего года пенсия должна была увеличится на 1 тысячу рублей. Однако повышения выплаты ожидает не всех пожилых граждан. На самом деле, у большинства эта сумма будет гораздо меньше. Об этом рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет PRIMPRESS.

Прибавку с 1 января получат неработающие пенсионеры и только те, кто получает страховую пенсию.

При этом, обещанную доплату в 1000 рублей получат те пенсионеры, чья пенсия в настоящий момент больше 16 тысяч рублей. Известно, что таких не слишком много. Пенсионеры, получающие по 10-12 тысяч рублей, получат меньшую прибавку.

Такого же мнения придерживается и юрист Ирина Сивакова. По ее словам за счет индексации с 1 января «условная страховая пенсия в 100 баллов» увеличится всего на 940 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 26 по 29 декабря соцзащита начала рассылать всем по 1500 рублей: как получить деньги.