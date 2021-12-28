В Петербурге откроется первый магазин городского формата ИКЕА

В Петербурге откроется первый магазин городского формата ИКЕА
В "Европолисе" откроется первый магазин городского формата ИКЕА. Фото: скриншот google.maps

Начать работу магазин должен в 2023 году в торгово-развлекательном комплексе «Европолис». Новый магазин будет первой точкой городского формата.

Площадь ИКЕА составит свыше 7 тыс. «квадратов», магазин будет находиться недалеко от станции метро «Лесная» в Выборгском районе Петербурга. В настоящий момент уже подписано соглашение об аренде между представителями торгового центра и розничной сети, сообщает пресс-служба ритейлера.

Новый магазин предусматривает покупку как покупку аксессуаров, так и небольшой мебели. Для приобретения комплексных решений и крупной мебели будет нужно воспользоваться доставкой.

Помимо этого, магазин городского формата в Северной столице впервые представит новую фуд-концепцию. Она объединит в одном месте сразу три формата: бистро, ресторан и магазин шведских продуктов ИКЕА.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Елагином острове открывается самый большой искусственный каток.

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