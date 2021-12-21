На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток

На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток
Каток откроется уже в среду, 22 декабря. Фото: unsplash

Каток, открывающийся на Елагином острове, станет самым большим искусственный катком в Петербурге.

Об этом сообщает Комитета по культуре Петербурга.

Со среды, 22 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова начнет свою работу новый большой искусственный каток. Его площадь составляет 4 тыс. «квадратов». Площадка будет открыта, даже когда на улице будет «плюс».

Каток теперь оборудован системами охлаждения. Это позволит сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.

Нарядным станет и пространство вокруг. Елка, гирлянды и световые проекции создадут на катке праздничную атмосферу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы.

елагин остров искусственный каток каток новости СПб


 

Новости партнеров
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток
В аэропорту Пулково ночью 22 декабря задержали два рейса
Петербург чистят от снега по ночам: работают более 1000 единиц техники
Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть капусту
В пригородах Петербурга можно полюбоваться парадом планет
Морской вокзал объединят с пространством «Севкабель Порт» в Петербурге
Коронавирусом в мире заразились более 276 млн человек
Стало известно, какие айфоны получат iOS 16