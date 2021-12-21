На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток

Каток откроется уже в среду, 22 декабря. Фото: unsplash

Каток откроется уже в среду, 22 декабря. Фото: unsplash

Каток, открывающийся на Елагином острове, станет самым большим искусственный катком в Петербурге.

Об этом сообщает Комитета по культуре Петербурга.

Со среды, 22 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова начнет свою работу новый большой искусственный каток. Его площадь составляет 4 тыс. «квадратов». Площадка будет открыта, даже когда на улице будет «плюс».

Каток теперь оборудован системами охлаждения. Это позволит сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.

Нарядным станет и пространство вокруг. Елка, гирлянды и световые проекции создадут на катке праздничную атмосферу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге откроется ледовый каток у самого высокого флагштока Европы.