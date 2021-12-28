В Петербурге появились три новые перехватывающие парковки

В Петербурге появились три новые перехватывающие парковки
Бесплатно воспользоваться услугой можно с 6:01 до 20:00, воспользовавшись общественным транспортом и оплатив поездку картой «Подорожник». Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Три автостоянки находятся у метро «Рыбацкое», «Старая Деревня» и в районе железнодорожной станции Царское Село.

Три новые автостоянки начнут свою работу в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы. Парковка на 100 автомашин расположена на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое».

У станции «Старая Деревня» автостоянка рассчитана на 58 мест.

Еще одна автостоянка на 89 мест появилась в Пушкине на Удаловской улице, рядом с железнодорожной станцией Царское Село.

Здесь автовладельцы могут припарковать свои автомашины и продолжить путь в метро. Отмечается, по Федеральному закону 10% автомест на перехватывающих парковках предназначены для бесплатной стоянки транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Оставить «железного коня» обойдется владельцам авто 25 рублей в час.

Бесплатно воспользоваться услугой можно с 6:01 до 20:00, воспользовавшись общественным транспортом и оплатив поездку картой «Подорожник». Вернувшись на парковку, необходимо приложить «Подорожник» к автоматизированной кассе оплаты и выехать со стоянки до 23:59 текущих суток.

В настоящее время в городе действует 20 перехватывающих парковок в разных частях города. Их назначение – снижение трафика в исторической части Петербурга. Планируется, что в следующем году новая стоянкя откроется в Шушарах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в России могут ограничить использование старых авто.

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