В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительских кредитов

В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительских кредитов
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

В России предложили ограничить срок выдаваемых россиянам необеспеченных потребительских кредитов.

В Госдуму внесли законопроект о 5-летнем лимите по срокам необеспеченного кредитования

Авторы инициативы зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков отметили, что такая мера направлена на ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки.

Документ опубликован на портале нижней палаты парламента. Предлагается ограничить сроки выдачи необеспеченных потребительских кредитов сроком, не превышающим пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений на федеральном уровне предлагается единовременного выплатить гранты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0.

Госдума займы кредиты


 

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