С 1 января на карте «Мир» будет ноль рублей: пенсионеров предупредили о новых правилах

Пенсионеры не будут платить комиссию за обслуживание подобных карт в течение года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионеры не будут платить комиссию за обслуживание подобных карт в течение года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Ирина Сивакова сообщила о новых правилах, которые коснутся пенсионеров, использующих карту «Мир». С 1 января для данной категории граждан предусмотрены дополнительные льготы. Юрист перечислила ситуации, при которых пожилые россияне смогут не платить ни копейки за услуги, которые ранее были платными. Речь идет об операциях по карте «Мир», сообщает PRIMPRESS.

Сивакова отметила, что на сегодняшний день уже все пожилые граждане получают пенсионные начисления на пластиковые карты «Мир».

Было решено с Нового года обнулить некоторые показатели, связанные с использованием карты «Мир». С 1 января можно будет не платить комиссию за годовое обслуживание карты. Для пенсионеров стоимость данной услуги составит ноль рублей.

Кроме того, россияне пенсионного возраста получат возможность снимать денежные средства с пластика «Мир» без комиссии. Данная льгота будет действовать при соблюдении некоторых условий: наличные нужно снимать через фирменные терминалы банка, который выпустил карту.

Дополнительно юрист отметила, что в следующем году пожилых россиян ждет еще одна существенная льгота. Теперь государство будет защищать интересы всех пенсионеров, по какой-либо причине накопивших долги.

Ранее действующее законодательство имело существенные пробелы по поводу регулирования списания долгов пенсионеров. Нередко возникали ситуации, при которых судебные приставы списывали всю сумму, поступающую на карту от Пенсионного фонда.

Теперь судебные приставы будут списывать денежные средства с учетом остатка на карте. Новое законодательство устанавливает правило, согласно которому на карте должна оставаться сумма не менее прожиточного минимума. На сегодняшний день размер этого показателя составляет 13 793 рубля. Соответствующая правовая норма вступит в законную силу с 1 февраля.