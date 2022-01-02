Wildberries спишет по 100 рублей за каждый товар: новые правила возврата

Крупнейший интернет-магазин в России в очередной раз вводит новые правила, которые не понравятся покупателям. Привычные условия пользования изменились настолько, что шопоголикам придется отказаться от привычки заказывать большое количество товара.

Напомним, что еще весной 2020 года появились изменения, которые вызвали недовольство покупателей. Из-за распространения коронавируса люди стали активнее заказывать товары через интернет и пользоваться курьерской доставкой, чтобы не посещать общественные места. Именно в этот период Wildberries отменил постоплату. Такую меру магазин связал с угрозой заражения опасным вирусом. Однако покупатели не оценили подобной заботы, и магазину пришлось вернуть прежние условия.

С лета 2021 года покупатели, которые не успели вовремя забрать оплаченный заказ, должны были возместить маркетплейсу 49 рублей за каждую позицию невыкупленного товара. По мнению специалистов, Wildberries надеется, что покупатели не обратят внимание на такую незначительную сумму и продолжат активно оформлять заказы и выкупать товары. Но средняя месячная аудитория магазина — 92 миллиона потребителей, и новое правило приносит магазину крупную сумму денег.

Видимо, этот эксперимент удался и руководство интернет-магазина решило пойти дальше в этом направлении. Теперь за возврат каждого товара покупатель должен будет заплатить 100 рублей. Данная мера направлена на защиту поставщиков от безответственных покупателей, которые заказывают большое количество вещей, чтобы все померить, иногда сфотографироваться и сдать обратно. Предприниматели, которые сотрудничают с маркетплейсом, несут большие убытки из-за затрат на логистику, а продукция теряет товарный вид.

Представители Wildberries сообщают, что новое правило затронет не всех покупателей, а только тех, чей процент выкупа составляет 20% и общая сумма выкупа менее 10 тысяч рублей.