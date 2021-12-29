Петербуржцам рассказали, насколько система здравоохранения готова к новогодним праздникам

Петербуржцам рассказали, насколько система здравоохранения готова к новогодним праздникам
С 30 декабря по 9 января в городе будут работать 503 выездные бригады скорой медицинской помощи. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Смольном рассказали, насколько система здравоохранения подготовлена к новогодним праздникам в Петербурге.

С 30 декабря по 9 января в городе будут работать 503 выездные бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 специализированных. В поликлиниках будет работать усиленный дежурный состав. Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет организована круглосуточно в городских стоматологических поликлиниках — №12, №20 и №32.

В обычном режиме будет работать 61 лаборатория, проводящая ПЦР-исследования. Компьютерную томографию пациентов с ковид по направлениям лечащего врача в это время будут выполнять восемь КТ-центров, из них два – в круглосуточном режиме.

Кроме того, 31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты вакцинации. Со 2 по 6 января и с 8 по 9 января пункты вакцинации работают в обычном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что практически каждый третий россиянин (32%) не осуждает тех, кто купил липовый сертификат о прививке от ковида. Об этом говорят данные сервиса SuperJob (есть у РБК). Против такого нарушения закона высказались 41% опрошенных.

праздники система здравоохранения скорая


 

Новости партнеров
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, насколько система здравоохранения готова к ...
Путин лично заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
В петербургском ТРЦ «Европолис» в 2023 году откроется IKEA Сити
Новый детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»
Суд в Петербурге оправдал фигурантов дела и домогательствах к воспитанникам ...
Стало известно, кому можно не ждать повышения пенсии с 1 января
Стали известны главные страхи россиян в уходящем году
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»