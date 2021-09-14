Россияне рассказали, осуждают ли купивших поддельный COVID-сертификат

Россияне рассказали, осуждают ли купивших поддельный COVID-сертификат
Стоит напомнить, что продавцам и покупателям липовых сертификатов грозит уголовная ответственность. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Практически каждый третий россиянин (32%) не осуждает тех, кто купил липовый сертификат о прививке от ковида. Об этом говорят данные сервиса SuperJob (есть у РБК). Против такого нарушения закона 41% опрошенных

В опросе участвовали жители более 300 городов России — 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Те, кто выступает против, уверены, что без прививки России грозит новая волна ковида. Об этом сообщает РБК.

Респонденты, не осуждающие покупку ненастоящих справок, аргументируют свою позицию тем, что невакцинированных могут отстранить от работы, а человек должен сам решать, ставить ему прививку или нет.

Среди тех, кто осуждает покупку поддельных сертификатов, больше всего россиян в возрасте 45 лет и старше (51%) и с доходом выше 80 тыс. руб. (56%).

Стоит напомнить, что продавцам и покупателям липовых сертификатов грозит уголовная ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Андрей Поздняков отметил, что новая четвертая волна ковида не будет сильно отличаться от ситуации с вирусом летом

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