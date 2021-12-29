Британские врачи рассказали о новом симптоме «омикрона»

Британские врачи рассказали о новом симптоме &#171;омикрона&#187;
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.Стало известно о смерти пациента, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.Стало известно о смерти пациента, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.

Британские врачи рассказали, что у пациентов с омикрон-штаммов коронавируса может появиться «туман в голове».

Как сообщает Express со ссылкой на приложение ZOE COVID, такой вариант отличается от остальных, и привычные симптомы такие, как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться.

При этом у зараженных «омикроном» могут наблюдаются другие симптомы, один из которых — «мозговой туман», который проявляется в «вялом, расплывчатом и нечетком» мышлении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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