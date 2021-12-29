Спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах»

Спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах»
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В среду, 29 декабря, в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в в 11:15 мск. В поселке Отрадное загорелись частные дома.

На месте происшествия работали дежурные смены 142 и 144 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Горели частные дома на площади 78 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 13:07 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Красносельском шоссе, 62, в установленных в два яруса семи дощатых строительных бытовках происходило горение на общей площади 30 квадратных метров 29 декабря около 01:59 ночи.

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