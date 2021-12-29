Спасатели потушили пожар на Красносельском шоссе

В среду, 29 декабря, в Петродворцовом районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:59 мск. На Красносельском шоссе, 62, в установленных в два яруса семи дощатых строительных бытовках происходило горение на общей площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 02:31 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.