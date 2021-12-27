В однушке Красногвардейского района произошел пожар

В однушке Красногвардейского района произошел пожар
Силами МЧС в 18:26 пожар был ликвидирован, информация о пострадавших не поступала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В комнате 14 квадратных метров выгорело 4 метра.

Сегодня, 27 декабря, в 17:36 в МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе в доме 82 на проспект Металлистов. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, где в комнате площадью 14 квадратных метров выгорела обстановка на площади 4 квадратных метра, говорится в сообщении.

Силами МЧС в 18:26 пожар был ликвидирован, информация о пострадавших не поступала. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, в Калининском и Красносельском районах Северной столицы появятся два новых пожарных депо. Кроме того, планируется создание новых пожарных и спасательных частей. В уходящем году была завершена пожарно-спасательная часть в Выборгском районе.

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