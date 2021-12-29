В Выборгском районе полыхал балкон: с огнем боролись 11 спасателей

В Выборгском районе полыхал балкон: с огнем боролись 11 спасателей
Пожар произошел на балконе. Фото: Google MAps

В Выборгском районе Петербурга в среду пожар случился на балконе жилого дома. С огнем боролись почти час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 21:20. Все случилось в трехкомнатной квартире по адресу: улица Тихоокеанская, в доме №1 корпуса 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была два квадратных метра, горел четырехметровый балкон в отдельной квартире. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 11 человек личного состава и три пожарные машины. К 22:13 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах».

новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе полыхал балкон: с огнем боролись 11 спасателей
В Калининском районе пешеход попал по колеса «Жигулей»: две ...
Ученые рассказали, какие маски лучше всего спасают «омикрона»
Стало известно о состоянии петербурженки, первой подхватившей «омикрон»
33 несчастья: в структурах Устаева то пожары, то смерть постояльца отеля
Ленобласти должно хватить на год 620 мешков для трупов
Архитекторов возмутила разработка проекта под снос старого Пулково
Путин созвонится с Байденом накануне Нового года