В Выборгском районе полыхал балкон: с огнем боролись 11 спасателей

В Выборгском районе Петербурга в среду пожар случился на балконе жилого дома. С огнем боролись почти час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 21:20. Все случилось в трехкомнатной квартире по адресу: улица Тихоокеанская, в доме №1 корпуса 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была два квадратных метра, горел четырехметровый балкон в отдельной квартире. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 11 человек личного состава и три пожарные машины. К 22:13 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах».