Каждый россиянин получит по 25 тыс. рублей с 30 декабря

Денежные средства поступят на карту. Выплаты будут сделаны всем без исключений.

Жителям России, начиная с 30 декабря, выплатят крупные суммы денег. Средства поступят всем тем, у кого период зачисления зарплаты приходится на начало месяца, пишет PRIMPRESS.

О том, что граждане получат заработную плату за декабрь уже на днях, заверил заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Если сотрудник получает деньги с первое по девятое число, то оплата труда должна поступить на карту не позднее 30 декабря. В обратном случае работодатель нарушит закон.

Исходя из трудового кодекса, если период выплаты зарплаты выпадает на выходной, то деньги должны быть зачислены работнику накануне.

Известно, что большая часть граждан получает деньги в начале месяца. Средний размер модальной зарплаты в РФ в настоящий момент составляет около 25 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малообеспеченные петербуржцы с временной регистрацией получат выплаты на детей от 3 до 7 лет.