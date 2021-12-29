Малообеспеченные петербуржцы с временной регистрацией получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Малообеспеченные петербуржцы с временной регистрацией получат выплаты на детей от 3 до 7 лет. Фото: pixabay

Малообеспеченные петербуржцы с временной регистрацией получат выплаты на детей от 3 до 7 лет. Фото: pixabay

В Петербурге семьи, которые считаются малообеспеченными и имеют только временную регистрацию, а также те, кто и вовсе не имеют определенного места жительства, получат дополнительные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На рабочем совещании, 28 декабря, члены правительства города приняли решение внести изменение в Социальный кодекс Петербурга. Отмечается, что выплаты на детей получат малообеспеченные семьи с трудным жилищным вопросом.

Денежные выплаты будут осуществлены в случае, если средний размер дохода членов семьи не превышает величину прожиточного минимума. В 2021 году такой мерой поддержки от государства воспользовались 25 тысяч семей, которые получили денежные средства на 31 393 ребёнка.

На настоящий момент в Северной столице проживает примерно 266 тысяч семей, которые воспитывают около 34 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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