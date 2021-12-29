На выплаты медикам российские власти выделят более 90 млн рублей

На выплаты медикам российские власти выделят более 90 млн рублей
Российское правительство выделит более 90 млн рублей на выплаты медработникам. Фото: комитет по здравоохранению

Денежные средства предназначены на выплаты медицинских работников, оказывающих помощь в селе, поселках городского типа и небольших городах.

Соответствующий документ уже выложен на официальном портале правовой информации.

Имеется в виду выделение 90 102,5 тысячи рублей. Их возьмут из резервного фонда правительства РФ на выплаты не менее чем 91 медработнику, которые перебрались на работу в села, поселки городского типа и небольшие города, где население не превышает 50 тысяч человек.

Отмечается, что государственная поддержка будет выделена в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за работу в новогодние каникулы медикам сделают выплаты по двойному тарифу.

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