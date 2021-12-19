За работу в новогодние каникулы медикам сделают выплаты по двойному тарифу

Медицинские работники в новогодние выходные получат выплаты по двойному тарифу.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне получат пенсии, заработную плату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия до конца этого года. Она отметила, что все денежные выплаты производятся перед праздниками. Парламентарий напомнила также, что что выплаты пенсий за январь 2022 года были заложены в бюджет 2021 года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Российское правительство выделило дополнительные 13,8 миллиарда рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми.