Еще 1,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Петербурге

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1532 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 850 379 местных жителей. При этом 796 695 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 3 236 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 2 661 человек. Третье место у Подмосковья — 977 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отбирает годы жизни у переболевших.