На проспекте Ветеранов в утреннем пожаре пострадали четыре иномарки

В Кировском районе Петербурга ранним утром произошел автомобильный пожар, в котором пострадали четыре иномарки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Все произошло у дома №52/1 по проспекту Ветеранов. Очевидцы сообщили в экстренную службу о пожаре в 05:31.

На ликвидацию пожара направили восемь человек личного состава и две пожарные машины. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горят два автомобиля Volvo.

Иномарки полностью сгорели. Также в огне пострадали припаркованные рядом Kia и Mitsubishi. Пожар потушили к 6:14.

При пожаре, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС уточняет сведения о пострадавших при квартирном пожаре на Будапештской.