МЧС уточняет сведения о пострадавших при квартирном пожаре на Будапештской

Во Фрунзенском районе сегодня ночью произошел квартирный пожар, при котором могли пострадать люди.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 03:49 в ночь на 30 декабря. Все случилось в однокомнатной квартире в доме №102, строение 1 по Будапештской улице.

В комнате площадью 10 квадратных метров по неизвестной причине загорелась обстановка. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра.

На месте ЧП работали девять пожарных и две единицы техники. Справиться с огнем удалось всего за семь минут — к 3:56.

«Сведения о пострадавших уточняются», — заявили в пресс-службе.

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