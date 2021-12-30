Выброшенный мешок тряпок стал причиной потопа в Никольском

В Тосненском районе Ленинградской области подтопило участок дороги, соединяющий поселок Ульяновка и город Отрадное. Причиной этого стал мешок тряпок в канализационном колодце.

С последствиями боролись дорожники и коммунальщики. Оказалось, что кто-то из жильцов многоквартирного дома в Отрадном выкинул тряпки, которые разбухли и забили канализационный колодец. Вода разлилась по территории города и дороге Ульяновка — Отрадное.

Специалисты дорожных служб организовали спуск воды с проезжей части, чтобы избежать образование гололеда. После проезжую часть обработали. Рабочие «Водоканала» доставали мокрые тряпки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проспект Луначарского затопило кипятком из-за прорыва трубы. О происшествии на трубе диаметром 600 мм стало известно в 17:32. Из-за аварии было приостановлено движение троллейбусов по улице Есенина.