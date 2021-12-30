Пенсии, техосмотр, больничные: что изменится в жизни россиян с Нового года

С наступлением Нового года в стране начнут действовать новые законы и правила, которые затронут жизнь большинства российских граждан.

Рост прожиточного минимума и МРОТа

С 1 января в России устанавливается новый прожиточный минимум. В среднем по стране он вырастет до 12,6 тысячи рублей на душу населения (сейчас — 11,6 тысячи рублей). Для трудоспособного населения он составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Также вырастет минимальный размер оплаты труда — в следующем году федеральный МРОТ составит 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысячи рублей).

Новые правила оформления пенсий

В первый день нового года в России изменятся правила оформления и начисления пенсий. Перерасчет пенсий для неработающих граждан для получения социальных доплат будет производиться автоматически, в беззаявительном порядке.

Кроме того, россияне смогут оформить пенсию без личного присутствия в Пенсионном фонде: весь необходимый пакет документов уже будет в распоряжении ПФР. Подать заявление можно будет через госуслуги.

Доплаты к страховой пенсии гражданам с трудовым стажем более 30 лет, по старости или инвалидности тоже будут начисляться автоматически.

Отмена обязательного техосмотра

С начала года в России отменяют обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Это коснется тех, кто ездит на новых автомобилях и использует их в личных целях.

Техосмотр обяжут проходить только владельцев ТС старше четыре лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца. Кроме того, он будет обязательным для пассажирского и грузового транспорта.

Отказ от бумажных больничных

В новом году российским пациентам перестанут выдавать бумажные больничные. Теперь их можно будет получить только в электронном виде. Документ с электронной подписью врача сразу будет поступать в ФСС.

Рост акцизов

Подорожание акцизов коснется спиртных напитков. Ожидается рост акцизов на этиловый спирт, алкоголь, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина, пиво.

Одновременно с этим увеличатся акцизы на табачную продукцию: табак, сигары, сигариллы, сигареты, папиросы и другое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительских кредитов.