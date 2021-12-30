Петербуржцы утром стоят в 3-балльных пробках

На петербургских дорогах утром 30 декабря собрались 3-балльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 12 часам дорожная ситуация должна ухудшиться до 5 баллов, а после 14 часов пробки вырастут до 7 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Невском проспекте, Садовой улице, набережной реки Фонтанки и набережной Обводного канала. Кроме того, водители толкаются на Большеохтинском мосту и Витебском проспекте.

Движение затруднено на внешнем кольце КАД после развязки в Шушарах, где произошло два ДТП.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на пересечении 2-го Муринского проспекта и проспекта Непокоренных, пересечении проспекта Просвещения и проспекта Культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта.