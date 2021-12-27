На набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта

На Петроградской стороне со вторника вводятся ограничения транспорта. Под поэтапное закрытие попадает набережная реки Карповки.

В пресс-службе ГАТИ сообщили, что с 28 декабря на набережной реки Карповки начинаются работы по ремонту трамвайных путей. Для этого потребуется перекрывать дорогу. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.

Кроме того, ограничение движения затронет перекресток набережной Карповки и Барочной улицы. С 29 декабря по 10 января здесь будут прокладывать электрокабель, в связи с чем проезд по перекрестку будет затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвайное движение по набережной Карповки закрывается до июля.