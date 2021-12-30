Пьяная драка на заводе «Алмаз» в Петербурге закончилась смертью маляра

Маляр погиб после драки на заводе "Алмаз". Фото: google.maps

Маляр погиб после драки на заводе "Алмаз". Фото: google.maps

На судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге в результате драки погиб 47-летний маляр.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился во вторник около 23 часов в подсобном помещении завода «Алмаз», расположенного на Петровском проспекте, 26. Двое мужчин-маляров вступили в конфликт после совместного распития алкоголя. Ссора переросла в драку, в результате которой погиб 47-летний работник.

Его труп обнаружили на месте преступления на следующее утро. Вызвали полицию, которая сразу задержала подозреваемого — 36-летнего маляра. На него составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения и отвезли в отдел.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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