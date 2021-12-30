Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара на Будапештской

В результате квартирного пожара во Фрунзенском районе пострадал один человек.

Как сообщает 78.ru, сотрудники МЧС спасли из загоревшейся квартиры на Будапештской улице, дом 102, одного мужчину. Он получил ожоги и был госпитализирован в ближайшую больницу. Больше никто не пострадал.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 03:49 в ночь на 30 декабря. Все случилось в однокомнатной квартире в доме №102 по Будапештской улице. В комнате площадью 10 квадратных метров по неизвестной причине загорелась обстановка.

На месте ЧП работали девять пожарных и две единицы техники. Справиться с огнем удалось всего за семь минут — к 3:56.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС уточняет сведения о пострадавших при квартирном пожаре на Будапештской.