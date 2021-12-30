Злосчастная бутылка: возбуждено уголовное дело по факту разбитой головы на Испытателей

В среду, 29 декабря, было возбуждено уголовное дело по факту разбитой головы мужчины на проспекте Испытателей.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 28 декабря около 18:00 в Приморском районе на проспекте Испытателей у дома 6 корпус 1. Неизвестный мужчина нанес сильный удар по голове пострадавшему, который в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу №3.

По сообщению врачей, у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, вдавленный переломом костей черепа в правой височно-теменной области, ушиб головного мозга, ушибленную рану затылочной области и отек головного мозга тяжелой степени. Кроме того было выявлено токсическое отравление этанолом.

Выяснилось, что неизвестный мужчина по какой-то причине нанес 33-летнему пострадавшему удар бутылкой по голове. Сегодня, 30 декабря, будет изъята запись с камер видеонаблюдения на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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