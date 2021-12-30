Юная петербурженка сломала ногу, пытаясь сбежать из детдома

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 16-летней воспитанницы детского дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 22:00 в детском доме в Московском районе города. Девочка спрыгнула из окна второго этажа, чтобы сбежать из детдома. Однако приземление вышло неудачным: она сломала ногу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости и закрытый осколочный перелом правого надколенника. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

В правоохранительных органах отметили, что девочка состоит на учете, ранее она неоднократно сбегала.

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