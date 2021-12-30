Юная петербурженка сломала ногу, пытаясь сбежать из детдома

Юная петербурженка сломала ногу, пытаясь сбежать из детдома
Девочку госпитализировали с переломом ноги. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 16-летней воспитанницы детского дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 22:00 в детском доме в Московском районе города. Девочка спрыгнула из окна второго этажа, чтобы сбежать из детдома. Однако приземление вышло неудачным: она сломала ногу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости и закрытый осколочный перелом правого надколенника. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

В правоохранительных органах отметили, что девочка состоит на учете, ранее она неоднократно сбегала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная драка на заводе «Алмаз» в Петербурге закончилась смертью маляра.

госпитализация детский дом новости СПб побег школьница


 

Новости партнеров
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Юная петербурженка сломала ногу, пытаясь сбежать из детдома
Перед Новым годом Чижик-пыжик нарядился и завел друзей
Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей
Экономист рассказал о способе, который поможет справиться с повышением цен ...
Следствие просит продлить Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля
Пьяная драка на заводе «Алмаз» в Петербурге закончилась смертью маляра
По 11 000 рублей каждому пенсионеру: стало известно, когда придут деньги
Делягин предложил перевести денежные сбережения в швейцарский франк