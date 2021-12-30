Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год

Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год
Работу наземного общественного транспорта продлят на два часа. Фото: пресс-служба Горэлектротранспорта

Петербургские власти рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и праздники.

В комитете по транспорту сообщили, что метрополитен и наземный транспорт в ночь на 1 января будет работать дольше обычного. Станции метро будут открыты до 1:00, а развозить пассажиров будут до 2:00.

Работу наземного общественного транспорта в Новый год продлят на два часа: последние рейсы будут отправляться от остановок у метро после прибытия последних поездов.

На время праздников, с 31 декабря власти решили закрыть вестибюли станций «Зенит», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2»: они возобновят работу после 9 января.

Наземный транспорт с 30 декабря по 9 января будет ходить по измененному графику: 30 декабря по графику будних дней, с 31 декабря по 9 января — по графику выходных дней.

Электрички 30 декабря будут курсировать по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января — по графику субботы, 9 января — по графику воскресенья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, насколько система здравоохранения готова к новогодним праздникам.

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