На новогодние праздники запрещается участие групп детей в массовых мероприятиях

На новогодние праздники вводятся ограничения для групп детей и людей с с температурой от 37,1 градуса. Вход на массовые мероприятия лицам, которые относятся к первому или второму случаю, — запрещен.

На пресс-конференции начальник эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что организованным группам детей участие в массовых мероприятиях запрещается. Об этом сообщает ТАСС.

Такие требования вводятся для уменьшения контактов между людьми и снижения риска заражения.

«Это постановление правительства Петербурга №121, персонал, артисты, аниматоры и сопровождающие допускаются на мероприятия при наличии сведений о законченной вакцинации против коронавируса, либо о перенесенном заболевании», — отметила Чхинджерия.

Также начальник подчеркнула, что не рекомендуется проводить анимационные мероприятия в холлах и фойе перед представлением, чтобы участник не контактировали близко между собой. Анимацию можно проводить только в зрительном зале, где также должны быть усилены меры по обеззараживанию воздуха и контроль за обработкой мест общего пользования.

Образовательные организации, отмечает Чхинджерия, могут сами разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка относительно посещений в праздничные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогоднюю ночь метрополитен и наземный транспорт в Петербурге будет работать дольше обычного.