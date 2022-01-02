Пенсионеры получили январскую пенсию: такой суммы никто не ожидал

Отдельные категории пожилых россиян уже начали получать пенсионные выплаты за январь. При этом начисленные суммы очень удивили пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне получат январские выплаты по старости досрочно. Пенсионный фонд начал переводить денежные средства еще с 29 декабря. Многие граждане уже получили свои деньги, некоторые еще ждут начислений.

Пенсия за декабрь приходила в обычно порядке, а январская — уже с доплатой, несмотря на то, что индексация планируется лишь с первого числа нового года. Напомним, что размер индексации составляет 5,9%. Однако ранее сообщалось, что в среднем пенсии возрастут на 1000 рублей. С таким заявлением выступала зампред Комитета по социальной политике Елена Бибикова.

Многие пожилые граждане услышали чиновницу и ожидали именно такую доплату. Но фактическая надбавка у многих получилась гораздо ниже ожидаемой суммы.

Некоторые пожилые люди поделились с PRIMPRESS своими впечатлениями. Так, пенсионерка Елена сообщила, что ее надбавка составила всего 500 рублей вместо 1000 рублей. Итоговая пенсия женщины составила 9800 рублей.

Пенсионер Владимир рассказал о надбавке, которая составила 750 рублей. Теперь мужчина не знает, куда потратить такие деньги: на Мальдивы или на Бали.

Пенсионерка Вера получила доплату в размере 590 рублей. По ее мнению, цены в магазине за уходящий год выросли не меньше, чем вполовину. А пожилая женщина Ольга отметила, что при стаже 45 лет ее денежное довольствие после индексации составило всего 13 500 рублей.

Специалисты напоминают пенсионерам, что размер индексации утверждался в период, когда уровень инфляции составлял 5,8%. Государство не оставит без внимания данный вопрос и обязательно компенсирует высокий рост цен.