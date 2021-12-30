Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей

Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей
Штраф для осужденного может составлять от 300 тысяч до 500 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водители, неоднократно превышающие скорость и выезжающие на «встречку», могут лишиться свободы сроком до 3-х лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении уголовной ответственности для водителей, которые не в первый раз превышают ограничения скоростного режима 60 км в час и выше или выезжают на встречную полосу. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

По закону нарушитель может быть осужден до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии. В числе других мер – запрет определенной деятельности до шести лет, до 480 часов обязательных работ.

Штраф для осужденного может составлять от 300 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы лихача от двух до трех лет. Поправки к закону будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Gazeta.SPb.ru сообщала, Госдума предложила лишать гражданства за проявление ненависти к стране и народу.

лихач превышение скорости путин уголовная ответственность указ


 

Новости партнеров
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей
В Петербурге закрыли 38 елочных базаров
В Пулково 30 декабря задержали 14 рейсов
Курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября
16-летнюю девушку, облитую в Петербургу кислотой, вывели из комы
В Роспотребнадзоре считают, что омикрон широко распространиться
Регоператор «Невский экологический оператор» начнет работу с 1 января
На Новый год нельзя будет зайти на Красную площадь