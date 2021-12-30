Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей

Штраф для осужденного может составлять от 300 тысяч до 500 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Штраф для осужденного может составлять от 300 тысяч до 500 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водители, неоднократно превышающие скорость и выезжающие на «встречку», могут лишиться свободы сроком до 3-х лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении уголовной ответственности для водителей, которые не в первый раз превышают ограничения скоростного режима 60 км в час и выше или выезжают на встречную полосу. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

По закону нарушитель может быть осужден до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии. В числе других мер – запрет определенной деятельности до шести лет, до 480 часов обязательных работ.

Штраф для осужденного может составлять от 300 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы лихача от двух до трех лет. Поправки к закону будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

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