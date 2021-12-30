В Госдуме предложили лишать гражданства за «ненависть к стране»

Депутат предложил отбирать российский паспорт в том числе у тех, кто получил его по праву рождения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат предложил отбирать российский паспорт в том числе у тех, кто получил его по праву рождения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить перечень оснований для лишения российского гражданства тех, кто испытывает «ненависть к стране и народу».

Парламентарий заявил в своем телеграм-канале, что считает нужным расширить основания для лишения гражданства РФ. Он предложил отбирать российский паспорт в том числе у тех, кто получил его по праву рождения.

Хинштейн подчеркнул, что такую меру нужно применять, к примеру, к оппозиционерам.

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ», — считает депутат.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ расширяет перечень действий, за которые можно лишиться гражданства: это некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. Полномочия главы государства по принятию решений о прекращении гражданства по добровольному желанию граждан предлагается передать МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года.