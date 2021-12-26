Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года

С юридической точки зрения паспорт нового образца будет иметь такой же статус, как и бумажный. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С юридической точки зрения паспорт нового образца будет иметь такой же статус, как и бумажный. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российское МВД планирует начать выдавать электронные паспорта через год, заявила начальник ГУВМ МВД РФ.

По словам Казаковой, начало выдачи паспортов нового образца запланировано на январь 2023 года. Она уточнила, что сейчас ведомство ведет работу по внедрению такого паспорта. Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. МВД работает над проектом совместно с Минцифры и другими госорганами, передает МВД Медиа.

Казакова добавила, что на первом этапе число выдаваемых новых паспортов не превысит 100 тысяч, в дальнейшем это будет зависеть от желания россиян.

Она подчеркнула, что с юридической точки зрения паспорт нового образца будет иметь такой же статус, как и бумажный. При этом замена прежнего паспортна на электронный будет необязательной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на неделе указ о цифровых паспортах будет рассмотрен властями.