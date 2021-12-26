Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года

Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года
С юридической точки зрения паспорт нового образца будет иметь такой же статус, как и бумажный. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российское МВД планирует начать выдавать электронные паспорта через год, заявила начальник ГУВМ МВД РФ.

По словам Казаковой, начало выдачи паспортов нового образца запланировано на январь 2023 года. Она уточнила, что сейчас ведомство ведет работу по внедрению такого паспорта. Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. МВД работает над проектом совместно с Минцифры и другими госорганами, передает МВД Медиа.

Казакова добавила, что на первом этапе число выдаваемых новых паспортов не превысит 100 тысяч, в дальнейшем это будет зависеть от желания россиян.

Она подчеркнула, что с юридической точки зрения паспорт нового образца будет иметь такой же статус, как и бумажный. При этом замена прежнего паспортна на электронный будет необязательной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на неделе указ о цифровых паспортах будет рассмотрен властями.

мвд новый паспорт паспорт нового образца электронный паспорт


 

Новости партнеров
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года
Появились кадры с сотрудником ДПС, к руке которого изолентой примотали гранату
Задержаны «соцработницы», похитившие у пенсионерки с Ветеранов ...
Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан
Петербург обогнал Москву и побил морозный рекорд 19-летней давности
Сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал ...
Жители Тосненского района увидели «вертикальную радугу»
В Ленобласти рабочая неделя начнется со снега и -25 градусов