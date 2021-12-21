На неделе указ о цифровых паспортах будет рассмотрен властями

На неделе указ о цифровых паспортах будет рассмотрен властями
На неделе указ о цифровых паспортах будет рассмотрен властями. Фото: Правительство России

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал вынесение указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина.

Во вторник, 21 декабря, Шадаев заявил, что указ о цифровых паспортах будет рассмотрен на текущей неделе властями. По словам главы Минцифры, в настоящий момент сняты все разногласия по проекту указа. Об этом сообщают РИА Новости.

Еще 18 октября Минцифры заявили об электронных паспортах, которые появятся в трех регионах России до конца 2022 года. Шадаев отметил, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в как смарт-карта, и как приложение с QR-кодом.

Также в августе 2021 года Шадаев назвал необязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. По его словам, перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у Минцифры есть задача дать возможность иметь электронную копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

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