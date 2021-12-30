Петербургский «Водоканал» предупредил петербуржцев об опасности смывать оливье в унитаз

В этом году почти половина засоров произошла по причине использования канализации не по назначению.

Городской «Водоканал» опубликовал видео о правильной утилизации просроченных новогодних блюд. Пресс-служба ведомства предупреждает, что использование не по назначению канализации может привести к засорам и испортить новогодние праздники.

Видео хронометражом около 1,5 минут рассказывает о попытке главной героини избавиться от некондиционного новогоднего блюда – салата оливье. Но в последнюю минуту ее останавливает коллега и не дает выбросить салат в унитаз.

В сообщении пресс-службы организации разъяснили, что, утилизируя в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, приведет к засору. Среди запрещенных к сбросу в канализацию отходов отмечается бытовой мусор, влажные салфетки и нерастворимых гигиенических средств.

В пресс-службе предприятия объяснили, что, смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой бумаги, горожане способствуют образованию засоров в канализационных сетях. Во время праздников увеличивается нагрузка на систему водоотведения, что может стать причиной засора.

Отмечается, что за год число засоров выросло с 32% в 2020 до 47% в нынешнем.

«Можно сделать вывод, что в 2021 году люди стали чаще пользоваться канализацией не по назначению», — говорится в сообщении предприятия.

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