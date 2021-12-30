В Италии скончалась первая женщина – глава мафии «каморра» по прозвищу Куколка

Жизнь первой женщины закончилась в Неаполе, где она стала владелицей магазинов одежды. Фото: Pixabay

Жизнь первой женщины закончилась в Неаполе, где она стала владелицей магазинов одежды. Фото: Pixabay

Победительница конкурса красоты, которая вышла замуж за босса мафии, а потом и вовсе возглавила преступную группировку, вдохновляла деятелей кино.

Ассунта Мареска — первая представительница слабого пола, которая возглавила итальянскую преступную группировку «каморра» умерла в 86-летнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.

Победительница конкурса красоты в 1954 году известна под прозвищем Пупетта, которое переводится как Куколка. Считается, что Мареска была активной участницей войны двух кланов «каморры» — «Новая семья» и «Новая организованная каморра» (NCO).

Была дважды замужем, родила двух близнецов, ее жизнь легла в основу фильма «Вызов» (1958). Была осуждена, но помилована и вышла на свободу в 1965 году. Стала лидером «каморры» и была вновь привлечена к уголовной ответственности, ее имущество было конфисковано властями. Куколка умерла в Неаполе после очередного освобождения, дожив до глубокой старости.

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