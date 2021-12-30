Школьнику на Рождество подарили металлоискатель, а он нашел бомбу

Школьнику на Рождество подарили металлоискатель, а он нашел бомбу
Позже подрывники ликвидировали взрывное устройство. Фото: Pixabay

Мальчик с отцом выкопали бомбу, вертели в руках, прежде чем поняли, что это бомба.

Подросток из Великобритании получил в качестве рождественского подарка металлоискатель и обнаружил бомбу. Об этоv информирует Газета.ru со ссылкой на издание Daily Star.

Школьник по имени Дэнни вместе со своим отцом Полом проверяли в полевых условиях работоспособность нового подарка и услышали сигнал, который указывал на неизвестный предмет в земле.

Когда мужчина с сыном достали некий предмет из земли, то решили, что это просто огромный черный камень. Какое время держали его в руках, пока прохожие не стали кричать, чтобы отец Дэнни бросил предмет, заподозрив в нем бомбу.

Мужчины сверили информацию в интернете с находкой и убедившись, что это бомба, которая длительный срок находилась в воде, сообщили в полицию. Позже подрывники ликвидировали взрывное устройство, говорится в информации.

Gazeta.SPb.ru сообщала, пользователей сетей поразил размер мейн-куна из России, кот перерос свою хозяйку и достиг размеров гигантских собратьев из семейства кошачьих.

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