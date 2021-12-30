Мейн-кун по кличке Кефир перерос свою хозяйку

Мейн-кун по кличке Кефир перерос свою хозяйку
Мейн-кун из России по кличке Кефир. Фото: yuliyamnn/Instagram

Удивительный кот из России по кличке Кефир поразил пользователей соцсетей своими размерами. Мейн-кун перерос уже свою хозяйку и сам мог бы носить ее на руках.

По словам Юлии, хозяйки Кефира, коту почти исполнилось два года, а его вес составляет 12 килограммов, сообщает Bored Panda. Несмотря на то, что некоторые считают питомца россиянки слишком большим, девушку не удивляет размер животного, и она готова носить его на руках, как маленького котенка.

Мейн-кун из России по кличке Кефир. Фото: yuliyamnn/Instagram

«Для мейн-кунов нормально продолжать расти до трех лет», — рассказала она.

Юлия добавила, что ей нравится, как люди реагируют на Кефира. Сначала прохожие думают, что это собака, а потом удивляются, когда узнают, что это на самом деле кот!

«Ничего себе зверюга»; «Вот это Барсик!»; «Страшно, очень страшно. Хотя и при всём этом очень круто. Но по размерам это похоже на собаку, только можно не выгуливать», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга правоохранители раскрыли ограбление квартиры. Добычей злоумышленников стали две игровые приставки, телевизор и породистый кот.

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